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30 giugno 2026 alle 00:20

Viabilità, c’è un piano milionario 

Si punta alla messa in sicurezza delle intersezioni di Tiria e Pranisceddu 

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Un investimento da un milione e 100 mila euro per migliorare la sicurezza stradale in uno dei nodi viari più delicati dell’Oristanese.

La mappa

È la cifra programmata dalla Provincia di Oristano per la messa in sicurezza delle intersezioni tra le strade provinciali 57-70 e 57-68 in località Tiria, nel territorio di Palmas Arborea, e del bivio della SP 68 in località Pranisceddu, area rurale che collega i comuni di Solarussa, Villaurbana, Simaxis, Siamaggiore, Siamanna, Zeddiani, Tramatza e le campagne che conducono verso Oristano. Un tratto di viabilità attraversato ogni giorno da residenti, mezzi agricoli e attività produttive, che da anni richiede interventi strutturali. Per avviare l’opera, la Provincia ha indetto la Conferenza di servizi decisoria, convocata in forma semplificata il cui obiettivo è acquisire pareri e autorizzazioni necessari all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Gli enti coinvolti potranno consultare online gli elaborati progettuali e avranno 15 giorni per richiedere integrazioni documentali e 60 giorni per esprimere le proprie determinazioni. Il responsabile unico del progetto, l’architetto Fabrizio Pibi, ha richiamato l’obbligo per le amministrazioni di formulare pareri chiari, motivati e completi: in caso di dissenso, dovranno indicare le modifiche necessarie o le misure mitigative che rendano compatibile l’opera, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed efficacia. Se necessario, è già stata fissata una riunione per il 2 settembre negli uffici della Provincia di Oristano. Successivamente, l’amministrazione adotterà la determinazione conclusiva, positiva o negativa, sull’intervento.

I tempi

La messa in sicurezza delle intersezioni di Tiria e Pranisceddu rappresenta un passaggio decisivo per migliorare la circolazione in un’area ad alta intensità di traffico locale e agricolo, dove le strade provinciali costituiscono collegamenti essenziali tra i comuni della bassa valle del Tirso e il capoluogo. L’intervento punta a ridurre i rischi, migliorare la visibilità, regolare gli innesti stradali e garantire una rete viaria più moderna e funzionale. La Provincia ha invitato tutte le amministrazioni interessate a trasmettere le proprie determinazioni tramite pec, affinché il procedimento possa concludersi nei tempi previsti e l’opera possa avanzare verso la fase successiva.

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