Sestu.
23 febbraio 2026 alle 00:35

Via Sant’Efisio, tante proteste per le buche 

Asfalto sempre più danneggiato in via sant’Efisio a Sestu, a due passi dal centro e poco lontano dal cimitero. Qui il passaggio degli autobus è continuo e purtroppo il fondo stradale ne ha fatto le spese. I residenti protestano: «Le auto passando sulle buche scagliano detriti su chi passa, sulle persone, sulle altre auto in sosta», si sfoga Simona Orrù.

Soprattutto una buca è aumentata di dimensioni anche dopo le ultime piogge. E così c’è timore per eventuali danni alle sospensioni o per chi va in moto o in bici. Il problema è stato segnalato più volte negli ultimi mesi. «Non esiste una pianificazione della manutenzione ordinaria delle strade, il regolamento sui ripristini non viene applicato a dovere e non si controllano i materiali utilizzati», afferma la consigliera di minoranza e capogruppo Pd Michela Mura, «un'incuria protratta per 11 anni che si interrompe eccezionalmente in periodo elettorale». Dal Comune dichiarano che l'ufficio tecnico è informato. Non resta che attendere un ripristino.

