Via Santa Croce, sostituzione dei lastroni storti 

Via Santa Croce, nel centro storico, ha necessità di maggiore manutenzione per la presenza di grandi lastroni in granito, in parte sconnessi, che creano rischi per l’incolumità di pedoni e automobilisti. Il Comune di San Gavino ha trovato le risorse per la sistemazione urgente della pavimentazione. Lo annuncia il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici: «Dopo l'avvio dei lavori nel lastricato di via Santa Severa e via Convento con circa 50mila euro presi dai proventi della legge Bucalossi, che quest'anno ha avuto un record di entrate pari a 110mila euro, la Giunta ha deliberato il progetto esecutivo per il rifacimento del lastricato di via Santa Croce».

Saranno sostitute, ripristinando il fondo, le lastre di granito sconnesse, risolvendo finalmente il problema che ha creato tanti disagi ai pedoni e bici che transitano in questa strada del centro.

