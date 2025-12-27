L’Isola balla in piazza con le stelle della musica 

Inizia il countdown. Saltano i tappi delle bottiglie di bollicine, i fuochi d’artificio illuminano il cielo, ci si abbraccia e bacia alla mezzanotte. Fra concerti ed eventi in piazza, celebrare l’arrivo del nuovo anno è una tradizione irrinunciabile. E allora sono tante le proposte in giro per la Sardegna per festeggiare all’aperto l’inizio del 2026 a ritmo di musica, tra i divi della canzone e feste. Ovunque vi troverete, nella magia della notte più lunga dell’anno, si avrà la sensazione di sentirsi in capo al mondo, lontani da routine e abitudini, in un universo di tradizioni, sorprese ed emozioni. «La Sardegna si candida ad essere la regione più importante in Italia per numero di eventi del Capodanno», dice l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu che ha finanziato gli eventi di fine anno nell’Isola, a cui sono attese oltre 200mila persone, con 3 milioni di euro.

In diverse località dell’Isola, la festa si accende anche prima della notte di San Silvestro: il clou è oggi ad Assemini dove arriva un idolo dei giovanissimi, Ghali. Domani, ad Alghero, invece, sarà la volta di Raf. Dopodomani, invece, spazio a Kid Yugi e Low-Red. Sempre il 30 dicembre, a Carbonia, c’è Umberto Smaila: antipasto dell’ultima notte dell’anno con protagonista nella città mineraria Jimmy Sax.

Il capoluogo

A Cagliari il centro si trasforma in un palcoscenico a festa diffuso. L’evento principale sarà anche quest’anno con il palco in piazza Yenne sul quale sarà protagonista Giusy Ferreri. Prima della cantante di origini siciliane sarà il turno di Mimì. Allo scoccare della mezzanotte, spazio poi allo spettacolo di Myss Keta, la rapper mascherata e icona contemporanea.

Le altre piazze

Alghero, la città che ha inventato il Capodanno nell’Isola 30 anni fa punta per l’ultima notte dell’anno sulla musica dance di Gabry Ponte. Il clou al nord dell’Isola, per molti, è Max Pezzali che sarà protagonista a Sassari. Marco Mengoni (con Lazza) è invece il protagonista a Olbia. A La Maddalena la scena è di Fausto Leali, a Castelsardo di J-Ax, la metà più “nobile” degli Articolo 31 (Dj Jad suonerà invece a Capoterra) condivide il palco con Anna Pepe. Ad Arzachena si aspetta la mezzanotte con Achille Lauro, a Nuoro con Emis Killa, a Tortolì con Benji e Fede, a Bitti con Dolcenera (insieme agli Istentales). A Dorgali c’è Big Mama. L’Isola si conferma meta prediletta di Fedez: sarà a Oristano per l’ultimo dell’anno. A Iglesias, si brinda con Mannarino, a Sant’Antioco, Elio e le Storie Tese sono pronti a divertire il pubblico con uno show irriverente.

