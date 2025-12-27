VaiOnline
Meteo.
28 dicembre 2025 alle 00:10

Il 2025 in Sardegna si chiude nel segno del maltempo 

Il 2025 in Sardegna si chiuderà con le nuvole e in alcuni momenti ancora con la pioggia. Dopo una settimana caratterizzata da allerte (l’ultima si è chiusa alle 21 di ieri) e precipitazioni, in certi casi veri e propri temporali, la perturbazione atlantica dovrebbe essere un po’ meno intensa. Ma questo non vuol dire che l’anno finirà col sole.

Le nuvole saranno ancora protagoniste nell’Isola, per questi scampoli finali del 2025. E la possibile novità di inizio settimana, in controtendenza rispetto agli ultimi giorni, è un calo delle temperature minime.

In discesa

Non dovrebbe esserci neve e il freddo non sarà intenso come a fine novembre, ma qualche località scenderà appena sopra lo 0. Se per tutta la settimana di Natale minime e massime sono rimaste stazionarie, fra lunedì e mercoledì le previsioni indicano un calo nei valori più bassi.

Per fare qualche esempio, le previsioni segnalano che Nuoro, con massime tra 11 e 13, calerà nelle minime da 9° a 1°. Oristano, con massime fra 15 e 17, passerà da 11° a 5° di notte. La situazione dovrebbe essere simile ovunque.

Le principali località dell’Isola dovrebbero restare tutte sopra 10 gradi di massima. Ma, già da domani, solo Cagliari arriverà in doppia cifra con le minime. Nuoro e Tempio le più basse, 1 grado, seguite da Macomer e Ozieri con 2, Lanusei, Olbia e Sassari con 3.

La situazione

Da qui all’ultimo dell’anno, il cielo resterà nuvoloso in gran parte della Sardegna e – in alcune zone – è possibile che ci sia nebbia o foschia di mattina. Sarà coperto nell’area orientale e nel Campidano, mentre nelle restanti soltanto parzialmente nuvoloso.

Per Cagliari, Meteo Am prevede piogge anche domani con temperature stazionarie comprese fra 10 e 15 gradi fino a mercoledì 31. E l’inizio del 2026 non dovrebbe essere piovoso, anche se per Capodanno si parla ancora solo di tendenza.

Ieri era stata prorogata l’allerta meteo, cominciata il giorno di Natale, ma si è conclusa alle 20.59: segnalava rischio idrogeologico (codice giallo) su Iglesiente, Campidano, Sarrabus e Ogliastra.

