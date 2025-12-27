Kiliçsoy fa esplodere la festa 

Il Cagliari vince con pieno merito a Torino e regala un fine anno di felicità al popolo rossoblù. In piena emergenza, Fabio Pisacane trova la formula magica per dare equilibrio a tutti i reparti. Dopo l’amarezza per il rigore negato da Doveri a Idrissi, i granata passano con Vlasic al 27’. Il Cagliari non ci sta e, al 45’, trova con Prati, su azione d’angolo, un pareggio strameritato. Ma lo stadio si illumina al 66’, quando il turco Kiliçsoy salta come birilli gli avversari e dal limite apre il sinistro: è un gol da cineteca. Il Toro ci prova sino alla fine, ma Caprile chiude la porta.