VaiOnline
Bassano
28 dicembre 2025 alle 00:09

Divelte le croci che ricordano tre martiri della Resistenza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

BASSANO DEL GRAPPA. Tre croci commemorative divelte con i loro vasi di fiori e buttate a terra nella notte tra Natale e Santo Stefano. Così a Bassano del Grappa è stato colpito uno dei luoghi simbolo della memoria e della Resistenza della città: viale dei Martiri, la strada che già nel nome porta il ricordo dei 31 partigiani che il 26 settembre 1944 vennero impiccati da nazisti e fascisti con i cavi telefonici. L’eccidio fu il culmine della “Operazione Piave”, che vide i nazifascisti circondare il massiccio del Grappa per rastrellare i partigiani. In quei giorni ne morirono 264. Le tre croci prese di mira ricordano Albino Vedovotto e Pietro Cocco, morti quel giorno, e Ferdinando Alberti, fucilato insieme a due compagni il 22 febbraio 1945 sul Ponte degli Alpini. A denunciare il «gesto vile e ignobile» sui social è il sindaco Nicola Finco, già consigliere regionale della Lega. Il gesto arriva a pochi mesi dal restauro delle croci commemorative, finanziato dai Comuni di Bassano e Cassola. La denuncia di Finco è stata ripresa anche da Anpi, Associazione volontari della libertà e Associazione 26 settembre 1944. Il Pd di Vicenza: «Si individuino al più presto i responsabili e non si lasci impunito un atto così grave».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Kiliçsoy fa esplodere la festa

Cagliari, fine anno di felicità: Prati firma il pari, poi il gol da favola del turco 
l Nello sport
Capodanno

Navette, treni e aree sosta: il Nord si prepara all’assalto

Attese migliaia di persone, posti letto quasi esauriti nelle località della Riviera del Corallo e della Gallura 
Tania Careddu Caterina Fiori
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Capodanno

L’Isola balla in piazza con le stelle della musica

Decine di eventi e concerti da Cagliari alla Costa Smeralda Feste diffuse in molti centri. Ad Assemini si parte oggi con Ghali 
Mauro Madeddu
Bocciate le ipotesi della cessione a F2i e della fusione con Olbia e Alghero: «Operazioni fuori da ogni logica»

«La privatizzazione dell’aeroporto? Un vero suicidio»

L’altolà di Mura (Federalberghi):  «Lo scalo di Cagliari non si regala» 
Cristina Cossu
Il caso

Il grande cuore di Olbia fa riaprire subito la Mensa Vincenziana

Da domani sarà possibile di nuovo distribuire i pasti agli ospiti 
Tania Careddu
La storia

«La mia vita su una ruota»

Diciottenne di Soleminis organizza gare di impennate con la moto 
Carla Zizi
La legge

Corte dei conti, riforma tra le polemiche

Il Senato approva il ddl sulle nuove competenze dei magistrati contabili 
Camera

Tasse e accise, l’altro lato della manovra

Accanto alle riduzioni Irpef i rincari su carburante e spedizioni 