Navette, treni e aree sosta: il Nord si prepara all’assalto 

Il Nord Sardegna si prepara a un fine anno in grande stile. Planimetrie, transenne e imponenti piani di sicurezza: è in moto la macchina organizzativa per accogliere (e accompagnare) in sicurezza le migliaia di avventori che brinderanno all’anno che verrà sotto i palchi della Gallura, dove i posti letto sono quasi esauriti sia a Olbia città che nelle località vicine (rimane ancora qualche disponibilità nell’extralberghiero). Per cantare con Marco Mengoni e Lazza, Olbia si trasforma in una maxi area pedonale, nel centro storico intorno al Molo 1 bis dell’Isola bianca. Per raggiungere l’arena che ospita 20mila spettatori, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un servizio navetta gratuito che fa la spola dai due parcheggi situati agli ingressi nord e sud della città fino all’area concerto, 12 ore non stop a partire dalle 17. Collegamenti rafforzati per chi proviene dal resto dell’Isola e garantiti dalle amministrazioni comunali di alcuni paesi galluresi: Trenitalia, in accordo con la Regione, ha attivato due treni straordinari da e per Sassari, e dai centri limitrofi partono i bus. San Teodoro offre le corse anche ai proprietari delle seconde case e agli ospiti delle strutture ricettive autorizzate.

Gli altri centri

Per festeggiare con Achille Lauro ad Arzachena, allo stadio Biagio Pirina cancelli aperti dalle 18.30 e sette aree sosta per le auto. Dalle 12, sarà allestita un’area food & beverage adiacente allo stadio con quindici punti di ristoro. Anticipo di Capodanno a La Maddalena: domani, in occasione del concerto di Alfa, potenziate le corse dei traghetti e agevolazioni sulle tariffe.

Alghero e Sassari

Per la 30ª edizione del Cap d’Any de l’Alguer l’andamento delle prenotazioni alberghiere registra numeri importanti, da alta stagione estiva. A certificarlo è un’analisi condotta di recente su Booking.com, che vede Alghero leader indiscussa nel nord dell’Isola per il fine anno. Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero, tiene a sottolineare che la Riviera del Corallo ha già venduto oltre un migliaio di camere per tre notti consecutive. Il Piazzale della Pace e il porto turistico saranno il cuore pulsante della festa. Sassari si prepara ad accogliere migliaia di persone per il concerto di Max Pezzali a piazzale Segni. Dalle 18 del 31 dicembre l’area attorno a piazzale Segni diventerà zona interdetta al traffico. All’interno previste aree di ristoro e uno spazio di sosta per disabili. Individuati otto parcheggi collegati da bus-navette in funzione dalle 18, con ultima partenza alle 21. Anche Castelsardo tra il concerto in piazza Nuova di Anna e J-Ax, fuochi d’artificio dalle terrazze del castello dei Doria.

