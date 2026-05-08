Via Roma, conclusi i lavori di Abbanoa  

Dopo un anno il cantiere nella rete idrica di via Roma, a Selargius, è completato: l’impresa incaricata da Abbanoa sta concludendo l’ultimo intervento all’incrocio con via San Martino, ma di fatto la strada è stata ormai sgomberata. I lavori eseguiti - spiegano dalla società idrica - “sono stati di fondamentale importanza per la distribuzione dell’intero abitato sia per quanto concerne l’ottimizzazione dello schema idrico cittadino e sia per la lotta alla dispersione idrica che a Selargius ha già portato, nel corso degli ultimi anni, ad un risparmio complessivo di oltre 90 litri al secondo passando da un fabbisogno di circa 200 litri del 2018 agli attuali 105 - 110 litri al secondo”. Un chilometro di nuove condotte in ghisa da via San Martino sino all’incrocio con via Sant’Antonio, e finalmente stop alle continue perdite idriche. "È stata effettuata la verifica delle reti fognarie e di quelle meteoriche”, spiegano ancora da Abbanoa. (f. l.)

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