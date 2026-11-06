Via Quirra, da lunedì lavori nel parcheggio 

Nuova pavimentazione per il parcheggio del Mercato di via Quirra, a Is Mirrionis, all’angolo con via Del Marghine. I lavori partiranno lunedì 9 novembre e interesseranno l’area di sosta per i primi giorni della prossima settimana.

L’intervento, disposto dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma di riqualificazione e manutenzione degli spazi pubblici, prevede il rifacimento della pavimentazione bituminosa, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità del parcheggio a servizio del mercato e del quartiere.

Durante l’esecuzione delle opere, avvertono dal Comune, potranno essere introdotte limitazioni temporanee alla sosta e all’accesso all’area. Agli automobilisti viene quindi raccomandato di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni dei movieri, programmando per tempo gli spostamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA