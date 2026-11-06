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Paola.
07 novembre 2026 alle 00:30

Fiordalisi, ex procuratore di Lanusei e Tempio, trasferito dal Csm: incompatibilità ambientale  

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Trasferimento d’ufficio dalla Procura di Paola per incompatibilità ambientale, è il provvedimento adottato dal Csm a carico del capo dei pm, Domenico Fiordalisi, magistrato protagonista in Sardegna di alcune clamorose inchieste e al centro di un durissimo scontro (durato anni) con alcuni colleghi sardi. Il trasferimento è stato adottato con 19 voti favorevoli (otto consiglieri hanno chiesto l’archiviazione), alla base della decisione ci sono le forti tensioni tra Fiordalisi e i suoi sostituti. Il magistrato, 66 anni, di Cosenza, dal 2008 al 2017 ha guidato le Procure di Lanusei e Tempio. Un periodo caratterizzato da inchieste eclatanti, tra le quali il fascicolo sul Poligono Interforze del Salto di Quirra, e denunce incrociate con i colleghi. Particolarmente grave la situazione di Tempio con pesantissimi contrasti con i alcuni magistrati del Tribunale (tutti scagionati nel corso di diversi processi penali). Il trasferimento per incompatibilità ambientale è una misura amministrativa, non disciplinare.

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