La confessione prima della sentenza: «Ho ucciso io mio padre» 

MANTOVA. «Sono stata io, non ce la facevo più», colpo di scena ieri nell’aula della Corte d’Assise di Mantova: Rosa Capuano confessa l’omicidio del padre Francesco, un pensionato disabile di 79 anni. La donna è stata condannata a 25 anni di reclusione per l'omicidio del padre Francesco, ucciso a colpi di pistola il 23 dicembre 2024 a Suzzara, davanti all'abitazione di via Biolcheria dove vivevano insieme. Nel corso dell’udienza di ieri mattina l’imputata aveva confessato il delitto, dopo aver sempre sostenuto la propria innocenza durante le precedenti fasi processuali. «Sono stata io. Non ce la facevo più. Ho preso la pistola e l’ho ucciso», ha dichiarato davanti ai giudici. Il pubblico ministero Alessia Silimbani aveva chiesto 25 anni di reclusione, escludendo l’ergastolo alla luce della confessione e riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La Corte ha escluso l’aggravante dei motivi abietti e futili, riconoscendo invece la premeditazione e il fatto di aver commesso il delitto nei confronti dell'ascendente, con le attenuanti generiche equivalenti alle altre aggravanti.

Un padre ritenuto troppo possessivo di cui liberarsi al più presto, anche per diventarne l'unica erede nonostante la presenza di altri tre fratelli. Secondo gli inquirenti, ci stava pensando da tempo Rosa Capuano, 46 anni, disoccupata. E la mattina del 23 dicembre 2024 avrebbe messo in atto il suo piano e ucciso con tre colpi di pistola alla nuca il padre Francesco mentre si trovava al posto di guida della sua auto, nel box del garage condominiale del palazzo di via Biolcheria a Suzzara (Mantova). Per più di due mesi la sua versione ha retto: lei aveva detto di essersi allontanata dal garage per poi ritornare qualche minuto dopo e trovarlo cadavere. Dalle indagini è emerso che Rosa, descritta dai vicini come persona strana ma tutto sommato tranquilla, percepiva il padre come una figura possessiva di cui liberarsi a tutti i costi.

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