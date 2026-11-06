«Fermate la devastazione» 

«Siamo l’isola a più alta densità archeologica del mondo: è concreta che la nuova norma nazionale possa mettere in pericolo il nostro patrimonio». Tra gli attivisti resta alta la preoccupazione per gli effetti che la cancellazione della zona cuscinetto nei siti Unesco può avere su domus de janas e nuraghi. Per questo Luigi Pisci, dal Comitato del Sarcidano, riflette sulle peculiarità della Sardegna chiedendo a senatori e deputati sardi di «concordare un correttivo in Parlamento», da dove è arrivata l’approvazione della nuova legge. «Non possiamo accettare anche un partito trasversale della speculazione, sarebbe complice di una imperdonabile responsabilità sul destino di beni che hanno inestimabile valore».

Per le Linee guida dell’Unesco, la fascia di protezione è di cinquecento metri in caso di impianto fotovoltaico e si arriva a tre chilometri con i parchi eolici. Ma in base al decreto legislativo 42/2004, tutti i beni identitari godono ancora di maggiore tutela, almeno rispetto alla presenza degli aerogeneratori: la distanza da assicurare è di almeno cinquanta volte la loro «altezza visibile». Vuol dire sino a dodici chilometri in caso di turbine alte 240 metri, come nella minaccia che incombe sulla basilica di Saccargia.

Pisci dice: «Adesso l’attacco riguarda i siti Unesco. Ma il provvedimento normativo la dice lunga sulla spinta che ogni livello si vuole dare all’installazione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici, una speculazione energetica travestita da transizione, se mai servissero ancora prove». Il paesaggio intorno a domus de janas e nuraghi rischia di cambiare specie per la possibilità di realizzare anche grandi impianti, prevede la norma che ha appena modificato il decreto legislativo 190/2024, sulla semplificazione delle procedure autorizzative. ( al. car. )

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