Sorcinelli (Pli) aderisce al partito di Marattin 

L’avvocato cagliaritano Roberto Sorcinelli, già segretario nazionale del Pli, insieme ad altri dirigenti ha annunciato ieri l’adesione al Partito liberaldemocratico, fondato 18 mesi fa dal deputato Luigi Marattin. La novità è stata ufficializzata in una conferenza stampa degli stessi Marattin e Sorcinelli a Montecitorio. «È un ingresso che ritengo importante per il Pld», ha detto l’ex esponente di Pd e Italia viva: «L’adesione di Roberto e di altri dirigenti liberali apporterà un prezioso contributo al partito».

Per i militanti del Pli sarà possibile avere la doppia tessera: «Da giovedì, con una delibera della direzione nazionale, il Partito liberale italiano, per ribadire la comunanza di intenti con il Pld, ha aperto alla possibilità del doppio tesseramento», ha sottolineato Sorcinelli, precisando che tale possibilità riguarderà solo l’adesione ai liberaldemocratici: «Si apre, dunque, la strada per un proficuo dialogo. Siamo fiduciosi che il Pld possa fare la differenza, con la dirigenza del segretario Marattin, nelle politiche di questo Paese per il prossimo futuro. L'Italia ha bisogno di liberalismo, siamo certi che il Pld possa portare valori e idee liberali a incidere sul futuro dell'Italia».

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