«Bartolazzi offende un popolo e tutto il comparto sanità» 

«Esprimiamo il più profondo sconcerto e respingiamo con fermezza le dichiarazioni (rilasciate dall’ex assessore alla Sanità Armando Bartolazzi alla rivista online “Frontiers”, ndr) che attribuiscono le criticità del servizio sanitario regionale a presunti tratti caratteriali del popolo sardo o a ineludibili fatalità legate all'insularità. È inaccettabile tentare di giustificare la crisi della sanità pubblica ricorrendo a stereotipi antropologici o sociologici». Firmato: tutti gli Ordini dei medici della Sardegna. Nella nota Emilio Montaldo (Cagliari), Salvatore Lorenzoni (Sassari), Maria Giobbe (Nuoro), Antonio Sulis (Oristano), spiegano che «i problemi della sanità in Sardegna derivano da anni di carente programmazione politica, gestionale e finanziaria. L'insularità non è un alibi per chi governa, ma una condizione che richiede risposte straordinarie che finora sono mancate. La classe politica si assuma le proprie responsabilità, invece di cercare cause immaginarie al di fuori del proprio operato». Infine: «Dagli stonati esordi "rombotuoneschi" a questo triste finale di lombrosiana memoria, spiace riscontrare come chi non si è dimostrato all'altezza del proprio ruolo continui a cercare alibi nella doppia elica del dna umano, col solo risultato di offendere un popolo e un comparto che dalla politica aspettava risposte e soluzioni».

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