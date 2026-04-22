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Monserrato.
23 aprile 2026 alle 00:39

Via Porto Botte, cambia la viabilità 

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Per lavori Pnrr di potenziamento della linea elettrica di bassa tensione, fino a giugno cambia la viabilità di via Porto Botte. A partire da oggi entra infatti in vigore un’ordinanza, pubblicata ieri sul sito del Comune, con cui è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il tratto compreso tra i civici 54 e 104 della via. Contestualmente sarà ridotta l’ampiezza della carreggiata – per ragioni di sicurezza si dovrà procedere pertanto a un massimo di 30 chilometri orari – per consentire i lavori di scavo della società incaricata da e-Distribuzione. Il divieto di sosta sarà valido tra le 7.30 e le 17.30 dal lunedì al venerdì, mentre sabato, domenica e festivi non dovrebbero esserci disagi, visto che «il cantiere dovrà essere messo in sicurezza e la viabilità ripristinata», si legge nel testo dell’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Mauro Soru. Le misure, salvo eventuale proroga, saranno valide fino al 30 giugno. (d. l.)

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