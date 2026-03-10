VaiOnline
Il caso.
11 marzo 2026 alle 00:21

Via Porcell chiusa, viabilità nel caos 

È scattata ieri mattina la rivoluzione della viabilità in centro. La chiusura di via Porcell, a causa della caduta di alcuni calcinacci da un muro di proprietà dell’Università, resta però un problema per il traffico della città. Il Comune ha provato a risolvere momentaneamente con le modifiche alla circolazione. In particolare è stato invertito il senso di marcia di via Anfiteatro, che permette ora a chi arriva da via Ospedale di risalire verso Buoncammino senza dover fare il giro da viale Merello o viale Regina Elena.

Tra le altre variazioni è stato disposto l’obbligo di svolta a sinistra in via dei Genovesi verso via Santa Croce (tranne per l'accesso all'area di sosta dei residenti), la svolta obbligatoria a destra a via Anfiteatro, per chi esce dai parcheggi accanto al Palazzo delle Scienze, da via Fra Nicola da Gesturi direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Anfiteatro, lo stop in via Anfiteatro all’intersezione con via Giussani e l’obbligo di procedere dritti da via Giussani all’intersezione con via Anfiteatro.

I disagi si sono però riversati anche su altre strade, in particolare su viale Merello. Per i residenti di Castello, invece, resta il problema di via Fiume, chiusa come via Porcell per il rischio di caduta di calcinacci.

