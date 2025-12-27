Via Murichessa, slalom nel fango  

«Sono in mezzo al fango», strilla Nazario Porcu, mentre mostra i disagi che studenti e residenti di Città Giardino devono affrontare, ogni giorno, alla fermata dell’autobus di viale Murichessa. In questo quartiere di Nuoro, dove gli immobili di pregio abbondano ma mancano pure i marciapiedi, esplode la rabbia dei cittadini. Il presidente della cooperativa “Città Giardino” si fa portavoce di un malcontento generalizzato: «Chiediamo al sindaco un intervento immediato per la messa in sicurezza di questa importante strada. Qui la viabilità pedonale è completamente assente, eppure i cittadini hanno regolarmente pagato le opere di urbanizzazione».

Malcontento

Il tema è annoso, risaputo, peccato che fino a oggi non si siano visti interventi significativi nella zona residenziale a pochi passi dal carcere di Badu ’e Carros. Lo scorso 12 dicembre l’argomento “viale Murichessa” è ritornato d’attualità grazie alla mozione presentata in Consiglio comunale da Ivan Pinna. «Questa strada merita più attenzione, è il secondo ingresso della città», puntualizza il consigliere d’opposizione (“Cambiamo Nuoro”). «Ha bisogno di decoro e sicurezza. I residenti meritano di ottenere quelle opere di urbanizzazione che attendono da 25 anni. Servono azioni serie e urgenti, dal punto di vista urbano e della viabilità».

Disagi infiniti

Un autobus percorre il lungo rettilineo, strada pericolosa e malridotta. Il mezzo dell’Atp genera enormi spruzzi, per via delle tante pozzanghere presenti sull’asfalto a causa del grande numero di buche e avvallamenti. «Non ci sono marciapiedi, gli studenti devono attendere il “postalino” in una fermata fangosa e priva di copertura», prosegue Nazario Porcu. «Viale Murichessa si presenta come un lungo rettilineo interrotto da due rotonde ma, per buona parte del suo percorso, è priva dei marciapiedi previsti dalle opere di urbanizzazione e necessari per la sicurezza dei numerosi cittadini che vi abitano e che la utilizzano per le abituali passeggiate», scrive nella sua mozione Ivan Pinna. «La mia richiesta è che il sindaco Emiliano Fenu e la Giunta portino avanti interventi mirati alla progettazione delle strutture mancanti: marciapiedi, pista ciclabile, guardrail lato sinistro e sistemazione avvallamenti che causano grosse e pericolose pozzanghere».

L’impegno

La mozione presentata da Ivan Pinna è stata approvata dal Consiglio comunale. Di fatto, impegna il sindaco e la Giunta «a riferire in aula con urgenza in merito alle condizioni strutturali e di sicurezza del viale Murichessa; a predisporre, tramite gli uffici comunali competenti, lo studio e la progettazione di un intervento per la riqualificazione della strada». Nazario Porcu conclude: «Chiediamo un minimo di attenzione per tutto il quartiere, in modo particolare per il viale Murichessa. Qui ci sono pure gli spazi adeguati per poter programmare e realizzare una pista ciclabile bella e sicura».

RIPRODUZIONE RISERVATA