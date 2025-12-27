VaiOnline
Il caso.
28 dicembre 2025 alle 00:06

Via Murichessa, slalom nel fango  

Residenti in rivolta: buche e strade senza marciapiedi, il Comune intervenga 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Sono in mezzo al fango», strilla Nazario Porcu, mentre mostra i disagi che studenti e residenti di Città Giardino devono affrontare, ogni giorno, alla fermata dell’autobus di viale Murichessa. In questo quartiere di Nuoro, dove gli immobili di pregio abbondano ma mancano pure i marciapiedi, esplode la rabbia dei cittadini. Il presidente della cooperativa “Città Giardino” si fa portavoce di un malcontento generalizzato: «Chiediamo al sindaco un intervento immediato per la messa in sicurezza di questa importante strada. Qui la viabilità pedonale è completamente assente, eppure i cittadini hanno regolarmente pagato le opere di urbanizzazione».

Malcontento

Il tema è annoso, risaputo, peccato che fino a oggi non si siano visti interventi significativi nella zona residenziale a pochi passi dal carcere di Badu ’e Carros. Lo scorso 12 dicembre l’argomento “viale Murichessa” è ritornato d’attualità grazie alla mozione presentata in Consiglio comunale da Ivan Pinna. «Questa strada merita più attenzione, è il secondo ingresso della città», puntualizza il consigliere d’opposizione (“Cambiamo Nuoro”). «Ha bisogno di decoro e sicurezza. I residenti meritano di ottenere quelle opere di urbanizzazione che attendono da 25 anni. Servono azioni serie e urgenti, dal punto di vista urbano e della viabilità».

Disagi infiniti

Un autobus percorre il lungo rettilineo, strada pericolosa e malridotta. Il mezzo dell’Atp genera enormi spruzzi, per via delle tante pozzanghere presenti sull’asfalto a causa del grande numero di buche e avvallamenti. «Non ci sono marciapiedi, gli studenti devono attendere il “postalino” in una fermata fangosa e priva di copertura», prosegue Nazario Porcu. «Viale Murichessa si presenta come un lungo rettilineo interrotto da due rotonde ma, per buona parte del suo percorso, è priva dei marciapiedi previsti dalle opere di urbanizzazione e necessari per la sicurezza dei numerosi cittadini che vi abitano e che la utilizzano per le abituali passeggiate», scrive nella sua mozione Ivan Pinna. «La mia richiesta è che il sindaco Emiliano Fenu e la Giunta portino avanti interventi mirati alla progettazione delle strutture mancanti: marciapiedi, pista ciclabile, guardrail lato sinistro e sistemazione avvallamenti che causano grosse e pericolose pozzanghere».

L’impegno

La mozione presentata da Ivan Pinna è stata approvata dal Consiglio comunale. Di fatto, impegna il sindaco e la Giunta «a riferire in aula con urgenza in merito alle condizioni strutturali e di sicurezza del viale Murichessa; a predisporre, tramite gli uffici comunali competenti, lo studio e la progettazione di un intervento per la riqualificazione della strada». Nazario Porcu conclude: «Chiediamo un minimo di attenzione per tutto il quartiere, in modo particolare per il viale Murichessa. Qui ci sono pure gli spazi adeguati per poter programmare e realizzare una pista ciclabile bella e sicura».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Kiliçsoy fa esplodere la festa

Cagliari, fine anno di felicità: Prati firma il pari, poi il gol da favola del turco 
l Nello sport
Capodanno

Navette, treni e aree sosta: il Nord si prepara all’assalto

Attese migliaia di persone, posti letto quasi esauriti nelle località della Riviera del Corallo e della Gallura 
Tania Careddu Caterina Fiori
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Capodanno

L’Isola balla in piazza con le stelle della musica

Decine di eventi e concerti da Cagliari alla Costa Smeralda Feste diffuse in molti centri. Ad Assemini si parte oggi con Ghali 
Mauro Madeddu
Bocciate le ipotesi della cessione a F2i e della fusione con Olbia e Alghero: «Operazioni fuori da ogni logica»

«La privatizzazione dell’aeroporto? Un vero suicidio»

L’altolà di Mura (Federalberghi):  «Lo scalo di Cagliari non si regala» 
Cristina Cossu
Il caso

Il grande cuore di Olbia fa riaprire subito la Mensa Vincenziana

Da domani sarà possibile di nuovo distribuire i pasti agli ospiti 
Tania Careddu
La storia

«La mia vita su una ruota»

Diciottenne di Soleminis organizza gare di impennate con la moto 
Carla Zizi
La legge

Corte dei conti, riforma tra le polemiche

Il Senato approva il ddl sulle nuove competenze dei magistrati contabili 
Camera

Tasse e accise, l’altro lato della manovra

Accanto alle riduzioni Irpef i rincari su carburante e spedizioni 