Via Mercato vecchio, dopo dieci anni il via al recupero  

Non nasce dalle macerie dei bombardamenti del ‘43, ma per decenni è stato comunque un vuoto nella memoria di Cagliari. Un rudere abbandonato nel cuore della Marina, rimasto fermo mentre attorno la città cambiava. All’angolo tra via Baylle e via Mercato Vecchio resta il ricordo del Mercato civico del Largo, uno dei luoghi più riconoscibili della vita commerciale cittadina. Ora quel pezzo di città dimenticato si prepara a tornare alla vita. Sono partiti i lavori di recupero guidati dall’imprenditore cagliaritano Danilo Argiolas: l’edificio diventerà un boutique hotel di 5 piani, 19 suite, e un’area aperta all’intera città, non solo agli ospiti.

«È un immobile che ho sempre sognato – racconta Argiolas – e dopo dieci anni di valutazioni e progetti finalmente dimostrerà il suo potenziale». Il cantiere entrerà a pieno regime da settembre e la previsione è di completare l’intervento in 18 mesi. Un progetto di riqualificazione nato dopo un lungo confronto tra proprietà, Comune e Soprintendenza e rappresenta uno dei primi cantieri avviati dopo il nuovo piano particolareggiato del centro storico. «Il mio desiderio più grande – conclude l’imprenditore – è restituire alla città un pezzo della sua storia e investire nel futuro del quartiere, partendo proprio dalla sua identità».

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