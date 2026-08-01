Aree interne, 2,6 milioni dal Mit 

Dal ministero delle Infrastrutture arrivano 2,6 milioni di euro per le strade dei piccoli Comuni della Sardegna. Il fondo è destinato a interventi (di importo massimo di 150mila euro) di messa in sicurezza e manutenzione nei centri con popolazione fino a cinquemila abitanti. Si tratta di una misura utile a scorrere una graduatoria del 2025 e i 2,6 milioni sono ripartiti tra diciotto Comuni beneficiari, per complessivi 20 interventi: Paulilatino, Nurachi, Zeddiani, Morgongiori, Pozzomaggiore, Bono, Ghilarza, Palmas Arborea, Musei, Sedilo, Torralba, Arborea, San Nicolò d'Arcidano, Segariu, Sadali, Berchidda, Modolo e Villasalto. Soddisfazione è stata espressa dal ministro Matteo Salvini per il quale «la sicurezza stradale è un percorso virtuoso che passa anche attraverso strade più sicure». Per il segretario e deputato di FI Pietro Pittalis «il Governo di centrodestra continua a dimostrare la propria vicinanza ai piccoli Comuni e alle comunità delle aree interne dell’Isola».

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