Dalla F.1 al kart: show di Antonelli in Costa Smeralda 

Quel ragazzo col casco blu, senza grafiche personalizzate né loghi, se non quello della pista stessa, potrebbe sembrare uno dei tanti turisti che ha scelto la Costa Smeralda per le proprie vacanze. Ma lo sguardo attento e concentrato sotto la visiera, il fisico agile e asciutto, le mani che impostano le traiettorie con precisione chirurgica e un piede decisamente più pesante ed efficace della media, non lasciano spazio a dubbi. Quel quasi ventenne - li compirà il prossimo 25 agosto - con accento emiliano, riccioli ribelli e faccia pulita, avvistato alla “Pista dei Campioni” di Arzachena, è Andrea Kimi Antonelli, il leader del Mondiale di Formula 1, idolo di milioni di tifosi in tutto il mondo nonché colui che ha lo straordinario - incredibile e persino, forse, inatteso - merito di aver restituito l’entusiasmo ai fan italiani della F.1.

C’è un kartodromo

Appena una settimana fa, dopo il Gp di Ungheria, giro di boa di un Mondiale che il pilota della Mercedes sta dominando con 6 vittorie in 10 gare, 219 punti e 50 lunghezze di vantaggio sul secondo, il ferrarista Sir Lewis Hamilton, il bolognese aveva parlato della pausa estiva: «Per fortuna c’è un kartodromo vicino a dove andremo». Ecco, era la pista sarda, da 37 anni meta di celebrità di tutto il mondo durante le vacanze in Costa Smeralda. Un circuito che, da giovedì sera, ha un nuovo record, lo stellare 42”827 firmato da Kimi, che ha soffiato così il primato niente meno che a Charles Leclerc, pilota Ferrari che nel 2024 aveva fermato il cronometro sui 43” netti. Insomma, nonostante la pausa estiva della F.1, la gara, anche se a distanza, continua.

Ragazzo alla mano

Al secondo anno in Formula 1, Antonelli sta vivendo un 2026 memorabile, in cui dopo il primo successo in carriera (in Cina) ne sono arrivati altri 5, assieme a tanti record. Ma oggi, a parlare del pilota finito nell’obiettivo di Gianluca Laconi, fotografo ufficiale del circuito di Arzachena, è proprio il titolare della Pista dei Campioni, Paolo Liceri, ex rallista. “Kimi è il ragazzo della porta accanto. Quando l’ho conosciuto, nel 2018, ho capito subito che sarebbe diventato un fenomeno della Formula1 e non mi sorprende vederlo andare cosi forte. Ha una splendida famiglia, arriva col padre e con gli amici ed è sempre disponibile per selfie e autografi, addirittura ha fatto un giro di pista con le mie figlie e altri ragazzi per regalare loro quest’emozione: un campione d’altri tempi in termini di eleganza, gentilezza e bravura. La sfida a distanza con Leclerc? Peccato non sia ancora arrivato in Costa, sarebbe bello vederli qui assieme”.

Come le star

Nato 37 anni fa, il kartodromo di Paolo Liceri è tappa fissa di campioni sportivi, attori, celebrità e professionisti, tutti fedeli soci del club. «È il circolo motoristico più antico della Costa Smeralda. Tuteliamo la privacy dei nostri ospiti, che spesso prenotano con mesi d’anticipo e di tanti di loro non parliamo nemmeno. Tra i cantanti, di recente, Olly, vincitore di Sanremo, e Geolier. I piloti? Tutti. In passato anche Alboreto, Nannini e Schumi , che però aveva giocato a calcio a 5, poi aveva avuto un imprevisto e non aveva corso coi kart. Nelle scorse settimane è tornato anche il leggendario Micheal Jordan e, a inizio giugno, anche Jannik Sinner, che poco dopo ha trionfato a Wimbledon: quando viene qui e arriva primo, alza i pugni e festeggia come fosse in campo!» Un’altra bellissima storia di una pista che, a quanto pare, è “dei Campioni” di nome e di fatto.

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