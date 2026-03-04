VaiOnline
Capoterra.
05 marzo 2026

Via libera al nuovo centro commerciale 

Via libera all’area commerciale che sorgerà nel territorio comunale di Capoterra tra la Strada statale 195, la Strada provinciale 91 e via Santa Barbara.

Nella seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato il piano commerciale che permetterà di far sorgere alle porte di Capoterra un fast food, un supermercato di medie dimensioni e un’altra attiva commerciale di diverso tipo, sempre nella stessa area.

Nella precedente seduta, l’Aula aveva bocciato con il voto compatto della maggioranza le dieci osservazioni presentate dall’imprenditore e amministratore del condominio di Maddalena spiaggia, Giovanni Ruggeri, che aveva sollevato alcune perplessità di carattere ambientale, e la preoccupazione per le possibili conseguenze sul tessuto commerciale locale.

Durante la seduta di ieri del Consiglio comunale, maggioranza e opposizione hanno espresso le proprie intenzioni di voto sul piano commerciale: alla fine la delibera è stata approvata con i dodici voti favorevoli da parte della maggioranza, tre i consiglieri di opposizione che hanno invece votato contro.

