Via libera ai nuovi parcheggi tra le vie Cavour e Santa Croce 

Dopo tanti anni di attesa, l’ultimo Consiglio comunale ha adottato la variante urbanistica, che consentirà la realizzazione di un nuovo parcheggio posto tra le vie Santa Croce e Cavour. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica: «Si tratta di un passo decisivo per la realizzazione dell'opera. Ora ci saranno 60 giorni di pubblicazione per le eventuali osservazioni e pareri e finalmente non ci saranno ostacoli amministrativi per questo intervento tanto atteso da tutti. In questo modo proseguono i procedimenti volti alla riqualificazione del nostro centro storico e in questo caso sarà fatta un’opera attesa da troppo tempo. è del 2009, ormai 17 anni fa, la delibera del consiglio comunale di acquisto delle aree finalizzata alla realizzazione di un'area parcheggio».Questo è uno dei tanti interventi che il Comune sta portando avanti per riqualificare il centro e le periferie. Ora si procede verso la la riqualificazione dell’ex Municipio ed entro il mese di aprile è prevista la consegna del progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area ex Presoni becciu.

La precedente amministrazione aveva già messo in sicurezza l’area del centro storico tra le via Cavour e via Santa Croce dove rischiava di crollare un vecchio edificio in terra cruda. Ora l’amministrazione comunale con i parcheggi vuole rendere utile alla collettività quest’area in una zona che si trova a due passi del mercato civico e di altre attività commerciali.

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