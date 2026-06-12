Via dedicata al bersagliere caduto in guerra a Caporetto 

Con una cerimonia ufficiale sarà intitolata domani a Fluminimaggiore una via al bersagliere Nicolò Giuseppe Pili, caduto nella battaglia di Caporetto durante la Prima guerra mondiale. L’iniziativa è del Comune del centro ex minerario, che per onorare il sacrificio del compaesano morto durante il conflitto ha voluto dedicare una strada alla sua memoria.

Si inizia alle 11, con la cerimonia di intitolazione della via che si trova nel rione di Perd’e Fogu, a poca distanza dal campo da tennis comunale. Poi le autorità civili e militari, assieme al corteo dei cittadini, si sposteranno in piazza dei Caduti di tutte le guerre. Qui alle 11.30 sarà posta e poi benedetta una corona di alloro in onore di Nicolò Giuseppe Pili, all’epoca della morte militare del quinto Reggimento bersaglieri del Regio esercito. Seguiranno gli interventi del colonnello Alessandro Latino, comandante del terzo Reggimento bersaglieri dell’Esercito di stanza alla base militare di Teulada, del sindaco di Fluminimaggiore, Paolo Sanna, e della ricercatrice storica Maddalena Usai. L’iniziativa pubblica si concluderà, sempre davanti al monumento della piazza dedicata ai Caduti di tutte le guerre, con il concerto della fanfara del terzo Reggimento bersaglieri.

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