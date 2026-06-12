VaiOnline
La polemica
13 giugno 2026 alle 00:25

I vannacciani: «Meloni ci attacca? Grazie» 

Oggi e domani la kermesse di Futuro nazionale. Assenti i big del centrodestra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il generale si prepara alla costituente di Futuro nazionale in un clima rovente. Dopo l'attacco in Aula di Giorgia Meloni, i vannacciani raccontano di una premier «sotto pressione» e pungono: «Ci ha fatto un regalo». Mentre i partiti di centrodestra tengono il punto. E in una telefonata tra leader, definiscono una linea comune per l’assemblea di FnV.

1500 delegati

La presidente del Consiglio, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi - tutti invitati alla kermesse - decidono di non partecipare direttamente né con prime linee: preferiscono inviare loro rappresentanti, evitando di aprire ufficialmente al partito di Roberto Vannacci. È certo, però, che dopo lo scontro parlamentare, il generale continua ad agitare i partiti di centrodestra. Oggi comunque all’auditorium della Conciliazione si prevede il tutto esaurito, con circa 1500 delegati da tutta Italia a battezzare ufficialmente la creatura politica di Vannacci, che concluderà la due giorni romana chiamata a definire la struttura del partito. Intanto c’è chi prova a buttare giù degli slogan: «Il problema è l’Europa, la soluzione è l’Italia».

«Come Afd»

I vannacciani si propongono come «spina nel fianco» del centrodestra, pur restando «sempre disponibili come interlocutori, ma a partire dalla linea rossa che tracceremo con la Costituente». E la tensione nel centrodestra resta alta. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, insiste: «Spaccano il centrodestra per aiutare la sinistra a vincere». E «se continuano a votare come la Schlein, Boldrini e Ricciardi, mi sembra evidente la scelta che hanno fatto». E per il vicesegretario della Lega Claudio Durigon «il centrodestra esiste dal ’96 e chi vuole fare consenso da fuori non può pensare di entrare dalla porta di servizio». Ma i vannacciani tengono la premier nel mirino: per Edoardo Ziello «vuole costruire lo stesso cordone sanitario, intorno a Futuro Nazionale, che il suo amico Merz ha fatto nei confronti di Afd in Germania».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il conflitto

Trump esulta e sferza: «Europa irrilevante»

Attacco anche al G7 alla vigilia del vertice  Tajani ribatte: non era una guerra nostra 
L’intervista

Caos cantieri sulla 195 «Intervento necessario, non ci saranno ritardi»

Campione, numero uno di Anas nell’Isola replica alle furiose proteste di questi giorni 
Mariangela Lampis
Denuncia presentata dall’associazione Bardiania de sa Nurra pro sa Sardinnia e inviata anche a Meloni e Todde

Pale e pannelli nei siti Unesco: c’è un esposto

Sotto accusa 27 progetti in tutta l’Isola: «I magistrati accertino le eventuali illiceità» 
Alessandra Carta
gli incontri

Il centrodestra sardo cala gli assi

FI al congresso, FdI discute di sanità: parata di ministri a Cagliari 
Garlasco

Stasi verso l’uscita dal carcere

Sì all’affidamento ai servizi sociali, via libera dalla Procura generale 
L’incidente

In due sul monopattino, muore un 18enne

Erano senza casco: fatale per il giovane passeggero lo scontro con un’auto 
Il viaggio

Guasto all’aereo del Papa, ci pensa il re

Leone ha lasciato la Spagna sul Falcon messo a disposizione da Felipe  