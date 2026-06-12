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I disagi.
13 giugno 2026 alle 00:25

Traffico, weekend da bollino rosso 

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Sarà un weekend di fuoco per chi sceglierà di trascorrere una giornata nelle spiagge di Pula e Domus de Maria a causa del cantiere sulla statale 195: il traffico verso la costa sud-occidentale dell’Isola si preannuncia congestionato già dalle prime ore del mattino di oggi. Gli automobilisti dovranno dunque armarsi di pazienza.

Odissea verso il mare

Chi proprio non riuscirà a rinunciare alle bellezze del mare di Santa Margherita e Chia, dovrà mettere in conto che per raggiungere le due località turistiche partendo da Cagliari sarà costretto all’andata a percorrere la strada alternativa al tratto della Sulcitana interdetto a causa dei lavori passando dalla strada Conti Vecchi, per poi attraversare la dorsale consortile di Macchiareddu. Un giro decisamente più lungo che, soprattutto in situazioni di traffico intenso come quelle previste per oggi e domani, può dilatare di molto i tempi di percorrenza. Una situazione che andrà avanti sino a fine luglio, e che potrebbe avere ripercussioni sull’avvio della stagione turistica dell’intera costa.

L’altro cantiere

Intanto i residenti della zona e i lavoratori pendolari guardano con fiducia alla chiusura del cantiere sul tratto a quattro corsie della 195 bis, nel territorio di Sarroch, che da lunedì scorso costringe a deviare verso Villa d’Orri chi viaggia in direzione Cagliari. Proprio questa deviazione, durante la settimana, ha causato notevoli disagi soprattutto dopo le 16,30: i lavoratori provenienti dalla zona industriale di Sarroch sono rimasti incolonnati per chilometri, allungando anche di un’ora il tempo di percorrenza abituale per coprire la distanza tra lavoro e casa.

I lavori per la sostituzione della pavimentazione che hanno costretto l’Anas a chiudere entrambe le careggiate in direzione Cagliari, dovrebbero terminare lunedì, attenuando almeno in parte il problema del traffico sul vecchio tracciato della Strada statale 195. Per il cantiere nel tratto costiero invece i disagi andranno purtroppo avanti per tutto luglio.

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