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13 giugno 2026 alle 00:25

Il centrodestra sardo cala gli assi 

FI al congresso, FdI discute di sanità: parata di ministri a Cagliari 

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È diventato quasi un derby interno al centrodestra, questo insolito weekend sardo affollato di ministri: tra il congresso regionale di Forza Italia, in programma oggi alla Fiera di Cagliari, e la convention sulla sanità organizzata da Fratelli d’Italia sempre nel capoluogo regionale (ma all’hotel Regina Margherita), si assisterà a una sfilata di grandi nomi direttamente in arrivo dalla maggioranza di governo. A partire dal vicepremier Antonio Tajani, segretario nazionale degli azzurri, che oggi parteciperà alle assise del suo partito.

Gli azzurri

L’appuntamento, per FI, è alle 9.30. Al ministro degli Esteri sarà affidata la conclusione dei lavori, che saranno poi completatati dall’elezione del segretario regionale (con la presumibile conferma del deputato Pietro Pittalis) e della segreteria. Il congresso sarà presieduto da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vicesegretario nazionale di Forza Italia. Interverranno anche il sottosegretario ai Rapporti col Parlamento, Paolo Barelli, e il deputato sardo Ugo Cappellacci, presidente della commissione Sanità della Camera.

«Sarà una giornata di dibattito e confronto aperta a tutti coloro che si riconoscono nei valori del liberalismo, del riformismo e del popolarismo europeo», spiega una nota diffusa ieri dal consigliere regionale forzista Gianni Chessa, responsabile regionale per l’organizzazione: «Un’occasione per condividere idee, proposte e strategie per il futuro della Sardegna e del centrodestra moderato. Per il secondo anno consecutivo, Forza Italia in Sardegna registra circa quattromila adesioni, un risultato che testimonia lo straordinario lavoro svolto sul territorio dai dirigenti, dai consiglieri regionali, dai sindaci, dagli amministratori locali e da tutti i militanti che rappresentano il partito nelle comunità dell’Isola».

Il partito della premier

Ha invece preso il via già ieri pomeriggio l’iniziativa “Spazio salute-Politica e società civile a confronto”, organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia. In attesa dell’intervento del ministro della Salute Orazio Schillaci, che parteciperà alla tavola rotonda conclusiva odierna, e di quello dei Rapporti al Parlamento, ieri al Regina Margherita, ieri il convegno – aperto dal coordinatore sardo di FdI Francesco Mura e dal capogruppo in Consiglio regionale Paolo Truzzu – ha visto, tra gli altri, la partecipazione di Arianna Meloni, capo della segreteria politica del partito. «Il nostro fondo nazionale sanitario raggiunge 143 miliardi, 17 miliardi in più rispetto al 2022», ha detto la sorella della premier: «Si tratta di 17 miliardi in più di uno stanziamento fatto da un governo che era, allora, in piena emergenza sanitaria. Noi, in regime normale, abbiamo stanziato molto di più». Meloni ha anche rivendicato il lavoro per alleggerire le liste d’attesa per le prestazioni sanitarie: «Ora l'80% delle visite viene erogato nei tempi stabiliti. Inoltre abbiamo investito sul personale, per l'assunzione di 7.300 nuovi operatori tra infermieri, medici e operatori sanitari».

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