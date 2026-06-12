In due sul monopattino, muore un 18enne 

Milano. La tragedia si consuma nella mezzanotte tra giovedì e ieri, in via dell’Innovazione, alla periferia di Milano. Un monopattino elettrico guidato da un ventenne, che ha con sé un passeggero di 18 anni, si scontra con un’auto: al volante una donna. Il 18enne, Eros Gagliardi, ha la peggio e viene trasferito all’ospedale Niguarda, dove morirà nella notte per le gravi ferite riportate. Lievi, invece, quelle riportate dal conducente del mezzo a due ruote e dalla 21enne alla guida della macchina. Da una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, pare si tratti di una mancata precedenza da parte del monopattino. La conducente dell’auto, una Kia Picanto, è risultata negativa ad alcol e droga, mentre sul posto dell’incidente non sono stati trovati caschi. Il pm ha disposto l'autopsia e il sequestro dei veicoli.

Il dolore

Amava il calcio, Eros, e aveva lottato per tornare a giocare dopo che, durante la pandemia, aveva contratto una infezione al miocardio che lo aveva tenuto fermo per oltre un anno. «Quando mi hanno diagnosticato la miocardite è come se mi avessero dato una pugnalata al cuore», aveva raccontato anni fa il ragazzo in un’intervista. Dopo un anno di cure, Eros era riuscito a ottenere l'idoneità ed era tornato a giocare nell’under 16 dell'Idrostar di Cesano Boscone. «Devo ringraziare i miei genitori», aveva aggiunto il 18enne, «che mi sono sempre stati vicini, specialmente mio padre che mi ha sempre incoraggiato». Eros Gagliardi avrebbe compiuto 19 anni ad agosto.

Caso sospetto

E un’altra morte sospetta potrebbe riguardare ancora una volta un monopattino. Gli agenti della Polizia locale di Pioltello, nel Milanese, stanno infatti indagando sul decesso di un 20enne egiziano trovato giovedì mattina accanto a un mezzo elettrico lungo una pista ciclabile a Rodano. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e a fare intervenire i soccorsi che hanno trasportato il ragazzo, già in arresto cardiaco, in ospedale dove il giovane non ce l’ha fatta. Gli investigatori tengono aperte tutte le ipotesi: dal malore, alla caduta, all’impatto con un mezzo del quale, però, non ci sono tracce. Maggiori indicazioni verranno dall’autopsia. Prima di queste due morti, secondo i dati forniti dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, erano già state cinque le vittime di incidenti con monopattino nel 2026. Dal 2020 ad oggi, sempre secondo l’Asaps, i decessi sono addirittura 97.

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