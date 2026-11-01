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Monserrato
02 novembre 2026 alle 00:56

Via De Roma, strada chiusa causa cantiere 

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Scattano da oggi alcune modifiche temporanee alla viabilità di Monserrato per consentire lo svolgimento di lavori in due cantieri privati nelle vie Deroma e Serpentara.

In via Deroma, oggi e domani, il tratto compreso tra via Gabriele d’Annunzio e via del Redentore resterà chiuso al traffico dalle 8.30 alle 17.30 per consentire alcune operazioni legate a un intervento edilizio privato. Fin dalle prime ore del mattino saranno presenti i mezzi di cantiere e scatteranno divieti di sosta e deviazioni per agevolare il passaggio dei veicoli nelle strade vicine. Oggi, inoltre, sono previste modifiche anche in via Serpentara. A seguito della conclusione dei lavori in un immobile al civico 51, sarà rimossa una gru utilizzata durante il cantiere. Per consentire le operazioni, dalle 7 alle 17 sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada, nel tratto interessato dai lavori, e sarà chiuso al traffico il segmento compreso tra i civici 38 e 54.

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