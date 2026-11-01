Oggi Pichetto Fratin a La Maddalena per i 30 anni del Parco 

Non soltanto celebrazioni, ma anche questioni ancora aperte sulle quali il Parco nazionale dell’Arcipelago attende risposte dal Governo. La visita del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, prevista questa mattina a La Maddalena, sarà l’occasione per affrontare alcuni problemi che riguardano la gestione dell’area protetta.

Il ministro parteciperà, dalle 10.30 al Circolo ufficiali della Marina militare, al convegno dedicato ai trent’anni dall’istituzione del Parco, ricorrenza che coincide con il quarantennale del ministero dell’Ambiente. Non sarà presente, contrariamente a quanto annunciato, la presidente della Regione Alessandra Todde, sostituita dal vicepresidente Giuseppe Meloni.

«Auspichiamo che il ministero oggi più di ieri ci stia vicino, soprattutto per la tutela, cioè che ci dia ancora più strumenti per tutelare questo patrimonio, che è talmente bello ma allo stesso tempo molto fragile, alla luce degli attacchi che abbiamo visto anche questa estate», afferma la presidente del Parco Rosanna Giudice.

Tra le richieste figura il riconoscimento di maggiori poteri di vigilanza, attraverso un percorso di guardiania che consenta all’Ente di applicare direttamente sanzioni per le violazioni delle norme e dei regolamenti. Si chiederà inoltre un aumento degli importi delle multe, attualmente ritenuti insufficienti a scoraggiare i comportamenti irregolari.

Altro problema è la progressiva riduzione del personale dell’ente, aggravata dai pensionamenti, che rende necessario autorizzare nuovi concorsi.Particolarmente urgente resta la nomina del direttore. Da settimane il ministero dispone della terna indicata dal Consiglio direttivo. L’attuale responsabile provvisorio non potrà essere riconfermato e il suo incarico scadrà il 22 novembre. Quindi si attende una decisione da prendere in tempi brevi, per assicurare continuità alla gestione del Parco.

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