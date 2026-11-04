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05 novembre 2026 alle 00:25

Via Cagliari al buio, protestano i residenti 

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I residenti di via Cagliari la sera tengono pronta la torcia del telefono. Due lampioni dopo l’incrocio con via Cimabue infatti sono hanno le lampade completamente spente, ma anche in altri punti della via ce ne sono di lampeggianti.

La situazione, raccontano i residenti, va avanti da mesi, e proprio in quel punto si trova un attraversamento pedonale, ma usarlo è diventato quasi impossibile e pericoloso, a causa della mancanza di luce.

Ma qui il Comune non può intervenire. «L’illuminazione di via Cagliari è competenza di Enel per cui abbiamo fatto una segnalazione», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. In altre vie della città, la stragrande maggioranza, l’illuminazione è gestita dalla ditta Edison, direttamente a contratto col Comune. Non sempre i tempi sono brevi, e l’anno scorso dei lampioni guasti in via Parrocchia furono riparati solo dopo diversi mesi.

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