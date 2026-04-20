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Monserrato.
21 aprile 2026 alle 00:19

Via Cabras, distrutta una condotta 

Cittadini senz’acqua fino a tarda sera: oggi riprendono i lavori 

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Tanta acqua per strada, zero nelle abitazioni, e una lista dei disagi che si allunga ancora. L'ultima voce nell’elenco delle proteste dei residenti di via Cabras e dintorni è stata aggiunta ieri mattina, quando, durante i lavori di scavo per rifare l’asfalto, è stata rotta una condotta idrica. Il risultato è stato un film già visto: litri d’acqua che sgorgano per strada come da una fontana – il cantiere è diventato in breve tempo una vera e propria piscina – ma non nei rubinetti degli abitanti della zona, perché per riparare il guasto è stato necessario interrompere l’erogazione. Insomma, fatto salvo chi in possesso di autoclave, un intero rione si è ritrovato senz’acqua dalle 10 di mattina fino a sera, carenza che si è aggiunta a quella della linea internet, già assente nei giorni precedenti.

Il danno

La dinamica dell’episodio viene ricostruita dall’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi: «È successo mentre l’impresa stava scavando. Nel tentativo di rimuovere una radice di pino, che aveva completamente avvolto il tubo dell’acqua, è stata fatta pressione sulla condotta. Questa operazione per cercare di portare via la radice ha causato la rottura». Fermo quindi per un giorno intero l’intervento sull’asfalto. «Sono imprevisti che possono capitare, abbiamo subito avvertito Abbanoa e ci siamo adoperati per far riparare il guasto entro la serata, quindi nel più breve tempo possibile. L'appalto non subirà alcun rallentamento», continua l’assessore. Pur sfortunato, l’episodio è solo l’ultimo capitolo di un’epopea di disagi lamentati da mesi dai residenti della via. Tra carenza di parcheggi, assenza di attraversamento pedonale per transitare in mezzo al cantiere e timore che le tempistiche vadano per le lunghe, nei giorni scorsi gli abitanti hanno cominciato a raccogliere le firme per inviare un’istanza a Prefettura, Città Metropolitana e Regione. Inevitabile che restare senz’acqua per un giorno intero ieri abbia aumentato i malumori. E se qualcuno la prende con ironia parlando della «nuova piscina di Monserrato», c’è anche chi con durezza afferma che «l’incubo continua».

Interventi

Con la soluzione del problema idrico garantita entro fine serata, i lavori dovrebbero ripartire oggi. E i residenti di via Cabras sperano che stavolta si possa davvero procedere senza più intoppi.

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