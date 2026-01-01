VaiOnline
tennis.
02 gennaio 2026 alle 00:30

Via alla United Cup: Italia con Cobolli-Paolini 

La United Cup apre il 2026 del tennis. In attesa di vedere di nuovo in campo i protagonisti assoluti dell'anno appena concluso, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che saranno impegnati in una esibizione in Corea del Sud il 10 gennaio, il torneo a squadre misto al via fino a domenica 11 in Australia (tra Perth e Sidney) si propone come antipasto del primo slam stagionale al via a Melbourne il 18.

Molti i campioni in campo per torneo che offre un montepremi complessivo di quasi 12 milioni di dollari. Il Team Stati Uniti, guidato dalla numero 3 del mondo Coco Gauff e dal numero 6 Taylor Fritz, difende il titolo vinto nel 2025 (ma anche nel 2023, anno in cui è nato il torneo) nella competizione a squadre miste. La Germania, campione 2024, schiera il numero 3 del mondo Alexander Zverev e la debuttante Eva Lys. Tra gli altri giocatori di spicco in campo figurano Iga Swiatek e Hubert Hurkacz per la Polonia, mentre l'Italia si affida a Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, reduce da un 2025 super. Tra gli altri campioni Felix Auger-Aliassime e Victoria Mboko per il Canada, Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari per la Grecia, Naomi Osaka (Giappone), Alex de Minaur (Australia) e Casper Ruud (Norvegia). Diciotto nazioni i gara, divise in sei gruppi: l'Italia esordirà domenica con la Svizzera e sfiderà anche la Francia.

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala