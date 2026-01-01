Via alla United Cup: Italia con Cobolli-Paolini 

La United Cup apre il 2026 del tennis. In attesa di vedere di nuovo in campo i protagonisti assoluti dell'anno appena concluso, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che saranno impegnati in una esibizione in Corea del Sud il 10 gennaio, il torneo a squadre misto al via fino a domenica 11 in Australia (tra Perth e Sidney) si propone come antipasto del primo slam stagionale al via a Melbourne il 18.

Molti i campioni in campo per torneo che offre un montepremi complessivo di quasi 12 milioni di dollari. Il Team Stati Uniti, guidato dalla numero 3 del mondo Coco Gauff e dal numero 6 Taylor Fritz, difende il titolo vinto nel 2025 (ma anche nel 2023, anno in cui è nato il torneo) nella competizione a squadre miste. La Germania, campione 2024, schiera il numero 3 del mondo Alexander Zverev e la debuttante Eva Lys. Tra gli altri giocatori di spicco in campo figurano Iga Swiatek e Hubert Hurkacz per la Polonia, mentre l'Italia si affida a Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, reduce da un 2025 super. Tra gli altri campioni Felix Auger-Aliassime e Victoria Mboko per il Canada, Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari per la Grecia, Naomi Osaka (Giappone), Alex de Minaur (Australia) e Casper Ruud (Norvegia). Diciotto nazioni i gara, divise in sei gruppi: l'Italia esordirà domenica con la Svizzera e sfiderà anche la Francia.

