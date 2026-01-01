Luci alla Domus per Cagliari-Milan 

Il Cagliari cerca una nuova impresa stasera alla Unipol Domus. Dopo la vittoria di sabato a Torino, la squadra di Fabio Pisacane vuole alzare l’asticella contro il Milan dell’ex Max Allegri che, dal canto suo, non vuole certo perdere l’occasione per salire in vetta alla classifica da solo almeno per due giorni.
Il fischio d’inizio è fissato per le 20.45. Il tecnico rossoblù Pisacane (che da giocatore segnò proprio al Milan un gol nell’ultima partita giocata dal Cagliari al Sant’Elia nel 2017) recupera Mina e spera in un'altra perla del turco Kiliçsoy (nella foto) per battere i rossoneri.
