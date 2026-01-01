L’Isola festeggia i primi nati del 2026 

È Marta Cortis la prima nata del 2026 al Policlinico "Duilio Casula” di Monserrato. La bimba è venuta alla luce all’1,51 in una delle sale parto del Blocco Q, per la gioia di mamma Valentina Pilleri e papà Alessio Cortis. Alla nascita Marta pesava 3 chili e 230 grammi per un’altezza di 50 centimetri. Ad assistere al parto sono state le ostetriche Claudia Meloni, Eleonora Serra, Eleonora Sinis e la ginecologa Laura Suzzi. In sala parto anche il team multidisciplinare composto dagli specializzandi Andrea Ungredda e Alessia Saccà, l’anestesista Monica Concetta Cocozza, il pediatra Luca Bianchini, le infermiere pediatriche Roberta Porceddu e Martina Zedda, gli Oss Vitalia Corda e Silvia Cabras.

Salvatore e Iris

Marta ha battuto sul tempo, per appena 9 minuti, il piccolo Salvatore Bussu di Milis, che ha visto la luce alle 2 all’ospedale “San Martino” di Oristano, dove 40 minuti più tardi è risuonato anche il pianto di Iris Ligas di Ghilarza. Grande festa sia nel reparto di Ginecologia che nella Neonatologia del reparto di Pediatria per queste due nascite, con parto spontaneo, che fanno ben sperare per il nuovo anno. Entrambi i neonati stanno bene: Salvatore, che ha pesato 3 chili 630 grammi, è coccolato dalla mamma Emanuela Allegretti e dal papà Roberto. Iris ha pesato 2 chili 800 grammi, per la felicità della madre Giada Orrù e del papà Cornelio. La speranza è che la nascita di due bambini nella prima notte dell’anno segni un’inversione di tendenza nel 2026 visto il calo demografico sempre più preoccupante nella provincia di Oristano. (v. p.)

Cataleya

Alle 7,24, all’ospedale San Francesco di Nuoro, è nata invece Cataleya Porcu, figlia di Salvatore e Sara Manca, originaria di Borore e residente a Buddusò, festeggiata da medici e operatori del punto nascita che poco prima hanno accolto l’arriva di Sole, di Samugheo, ultima nata del 2025, anno che – dice con soddisfazione il direttore della struttura complessa di Ostetricia e ginecologia, Antonio Onorato Succu – «si è concluso con 842 nati, uno in più rispetto al 2024».

Francesco Sergio

Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale alle 8,49 di ieri è nato Francesco Sergio, un bel maschietto di 3 chili e 320 grammi, figlio di genitori residenti nel Medio Campidano. Un fiocco azzurro che si affianca a quello rosa di Cecilia, l’ultima nata nel 2025: è venuta alla luce il 31 dicembre a mezzanotte e 13 minuti e ha pesato 2 chili e 980 grammi. (g. pit.)

Abdoul Aziz

È un maschietto il primo nato in Gallura nel 2026: si chiama Abdoul Aziz Gueye ed è il terzo figlio di Awa, 31 anni, e Oumar, 41, una coppia originaria del Senegal, che vive in Sardegna da più di 10 anni, residente ad Arzachena. Il bimbo è nato alle 2,47 al “Giovanni Paolo II” con parto naturale e ha pesato 3 chili e 780 grammi. Fiocco rosa, invece, a chiudere il 2025: l'ultima nata è stata Sofia, figlia di Veronica Pizzo, 35 anni, e Alessandro Delussu, 50, residenti a Olbia. La piccola è nata alle 18,18 del 31 dicembre con taglio cesareo e ha pesato 2 chili e 890 grammi.

Nella Clinica ostetrica dell’Aou di Sassari ieri c’erano alcune donne in travaglio ma per il momento si festeggia l’ultima nata del 2025: Giulia Ginevra, figlia di Francesca Peru, 28 anni, e Marco Corda, 45, entrambi di Sassari, è venuta alla luce il 31 dicembre alle 4,56: nata con parto spontaneo, pesa 3 chili e 180 grammi.

