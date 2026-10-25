SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Alghero.
26 ottobre 2026 alle 00:39

Via alla pulizia dei canali di scolo nelle campagne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mezzi al lavoro nelle campagne di Alghero per la pulizia e la messa in sicurezza dei canali di scolo. Il Consorzio di Bonifica della Nurra ha avviato un nuovo programma di interventi straordinari per migliorare il deflusso delle acque piovane e ridurre il rischio di allagamenti nelle borgate, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d’asta del precedente appalto finanziato dalla Regione.

L’investimento ammonta a 425mila euro e consentirà di intervenire su circa 20 chilometri di canali nell’arco di due mesi, concentrando le operazioni nei punti più critici del territorio per prevenire il rischio idraulico. I lavori sono partiti da Guardia Grande, con particolare attenzione al comprensorio di Monte Dolla, una delle aree più esposte alle conseguenze delle precipitazioni; successivamente i mezzi si sposteranno a Santa Maria la Palma e Corea, per poi raggiungere Sa Segada e Arenosu. «Si tratta di un lavoro che, in teoria, non rientrerebbe tra le competenze dei Consorzi di Bonifica, ma che ci assumiamo volentieri perché disponiamo delle professionalità e dei mezzi necessari per intervenire - ha detto Gavino Zirattu, presidente del Consorzio della Nurra - Voglio inoltre precisare un aspetto importante: nemmeno un centesimo di questi interventi sarà pagato dagli agricoltori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Malamovida

Un’altra notte di violenza a Cagliari: venticinquenne preso a sprangate

Tre episodi nel giro di poche ore tra viale Elmas, via Newton e via Contivecchi 
Francesco Pinna
L’emergenza

«Siher aveva finalità eversive»

I pm: incitava alla mobilitazione «fino alla caduta di questo governo ladro» 
La protesta

«Il data center? Solo un bluff»

Sit-in degli ambientalisti a Nuraxi Figus per chiedere chiarezza 
Antonella Pani
Regione

Campo largo sardo, la visita di Schlein allenta la tensione

Rinnovata collaborazione tra Pd e M5S ma sulle commissioni manca l’intesa 
Roberto Murgia
Congresso straordinario

La nuova Lega riparte da Salvini

Federalismo fiscale e stop armi a Kiev, il leader confermato con il 76% dei voti 
Matteo Mascia