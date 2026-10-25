Via alla pulizia dei canali di scolo nelle campagne 

Mezzi al lavoro nelle campagne di Alghero per la pulizia e la messa in sicurezza dei canali di scolo. Il Consorzio di Bonifica della Nurra ha avviato un nuovo programma di interventi straordinari per migliorare il deflusso delle acque piovane e ridurre il rischio di allagamenti nelle borgate, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d’asta del precedente appalto finanziato dalla Regione.

L’investimento ammonta a 425mila euro e consentirà di intervenire su circa 20 chilometri di canali nell’arco di due mesi, concentrando le operazioni nei punti più critici del territorio per prevenire il rischio idraulico. I lavori sono partiti da Guardia Grande, con particolare attenzione al comprensorio di Monte Dolla, una delle aree più esposte alle conseguenze delle precipitazioni; successivamente i mezzi si sposteranno a Santa Maria la Palma e Corea, per poi raggiungere Sa Segada e Arenosu. «Si tratta di un lavoro che, in teoria, non rientrerebbe tra le competenze dei Consorzi di Bonifica, ma che ci assumiamo volentieri perché disponiamo delle professionalità e dei mezzi necessari per intervenire - ha detto Gavino Zirattu, presidente del Consorzio della Nurra - Voglio inoltre precisare un aspetto importante: nemmeno un centesimo di questi interventi sarà pagato dagli agricoltori».

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