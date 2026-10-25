Caro vita e riarmo: venerdì in piazza studenti e pensionati  

Archiviata la giornata di sabato - con quattromila identificati, tensioni in diverse città, arresti, denunce e quasi quattrocento fermi - la macchina della sicurezza è già al lavoro e guarda alle prossime mobilitazioni. Il nuovo banco di prova per l'ordine pubblico è tra pochi giorni con lo sciopero generale indetto dal sindacato Usb per venerdì prossimo. Il 30 ottobre si scenderà nelle piazze al grido di “Abbassate le armi, alzate i salari. Blocchiamo tutto!”. Una mobilitazione contro il riarmo e il caro vita che unirà lavoratori, pensionati, studenti, movimenti per la casa e realtà pro-Pal.

«Sarà l'occasione per legare le lotte di generazioni diverse ma con gli stessi problemi e gli stessi nemici» spiegano dai centri sociali. Mentre i promotori del corteo di sabato nel capoluogo piemontese vedono «consolidarsi il movimento nato il 16 e il 17 ottobre» e annunciano: «Non ci fermeremo».

In questo contesto si inserisce anche la presa di posizione di nove sindaci di centrosinistra che chiedono un incontro urgente al Governo. «Il costo della vita, della casa, dell'energia e dei trasporti sta mettendo sotto pressione famiglie, lavoratori e imprese in tutta Italia da Nord a Sud, come in molti Paesi europei - sottolineano i primi cittadini di Roma Roberto Gualtieri, di Firenze Sara Funaro, di Bari Vito Leccese, di Bologna Matteo Lepore, di Torino Stefano Lo Russo, di Napoli Gaetano Manfredi di Milano Beppe Sala, di Genova Silvia Salis e di Cagliari Massimo Zedda - i comportamenti violenti sono inaccettabili e li condanniamo con la massima fermezza. Ma la risposta duratura passa dall'economia: dal potere d'acquisto, dal lavoro, dai servizi essenziali».

RIPRODUZIONE RISERVATA