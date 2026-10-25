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26 ottobre 2026 alle 00:42

La delegazione sarda: «Le nostre radici nel partito della gente»  

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«L’obiettivo indicato da Salvini è chiaro. L’impegno quotidiano deve essere la base del successo» Il congresso federale straordinario è stato un appuntamento anche per i delegati e i militanti sardi. Michele Pais, ex presidente del Consiglio regionale, punta sulla crescita dei consensi: «Siamo una realtà impegnata ogni giorno nelle sezioni come negli uffici dei Ministeri. Dobbiamo restare tra la gente per essere ancora più radicati». Alberto Di Rubba, commissario regionale della Lega, tesoriere e reggente ad interim del partito, sottolinea l’importanza dell’evento: «Dobbiamo mantenere saldo il legame con le nostre radici guardando al futuro. Un legame che ritroviamo anche nel nuovo simbolo, che ribadisce il valore dell’identità e dei territori. La Lega Sardegna è fatta di persone che conoscono e danno voce alle proprie comunità. Il confronto di questi giorni è stato utile per proseguire il lavoro di radicamento».

Anche per Alessandra Zedda, ex consigliera regionale cagliaritana presente al congresso di Milano, il nuovo simbolo sarà la base per consolidare i messaggi del partito: «La difesa della terra, della famiglia e delle imprese sarde sono le nostre priorità. La dedizione e il lavoro sui territori sono fondamentali. La ricetta federale rappresenta presente e futuro». Ha partecipato ai lavori anche Dario Giagoni, deputato gallurese componente della Commissione per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità: «Matteo Salvini ha avuto il coraggio di dimettersi e rilanciare passando dal congresso. Una mossa fondamentale per dare ancora più slancio alla nostra attività». Il parlamentare commenta anche le parole sull’Ucraina e la politica internazionale: «Dobbiamo lavorare solo per la pace. La prospettiva deve essere questa». Presente al congresso anche Michele Ennas, ex consigliere regionale ed oggi componente del Consiglio di amministrazione di Enea.

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