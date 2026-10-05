Via al ripristino dei marciapiedi con 400mila euro 

L’atteso restyling dei marciapiedi più pericolosi di Selargius parte da via Vittorio Veneto e via Mazzini, due dei percorsi pedonali del centro città dove si concentrano lamentele e segnalazioni dei cittadini in Comune.

I lavori erano stati affidati pochi mesi fa, inseriti nell’appalto finanziato dall’amministrazione comunale con 400mila euro: oltre via Vittorio Veneto e via Mazzini, c’è anche via Machiavelli - a Su Planu - nel primo step di priorità. Il cantiere partirà in questi giorni, come risulta dall’ordinanza stilata dalla Polizia locale la settimana scorsa: divieto di sosta prima nel lato destro di via Vittorio Veneto poi in quello sinistro, dopo lo stop al parcheggio dovrà essere rispettato in via Mazzini. Regole temporanee istituite - da ieri sino al 15 dicembre - per consentire all’impresa che ha vinto l’appalto di posizionare la segnaletica, e poi procedere con i lavori di riqualificazione dei marciapiedi. Dopo gli operai si sposteranno per lo stesso restyling in via Machiavelli.

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