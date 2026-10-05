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06 ottobre 2026 alle 00:42

Ranucci sospeso per dieci giorni «Faremo ricorso» 

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Dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: è il provvedimento disciplinare inflitto dalla Rai a Sigfrido Ranucci, nelle ore in cui è attesa la pronuncia del giudice del lavoro sul suo ricorso d’urgenza contro la rimozione dalla conduzione di Report. «Faremo ricorso», annuncia l’avvocato di Ranucci, Roberto De Vita. Mentre lui cita De Gregori e rilancia sui social i prossimi appuntamenti con il pubblico, a partire da quello di sabato prossimo a Bologna: «Sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete». Alla base della decisione di Viale Mazzini ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari: una cinquantina di ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista Cisl e vicina a Ranucci, nelle sedi della Rai; la pubblicazione di alcune conversazioni private con il parlamentare M5S Dario Carotenuto; diverse mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola; la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere a Ranucci alla guida di Report. Presutti ha poi dato forfait, al suo posto il nuovo volto del programma - previsto in palinsesto dall’8 novembre - sarà Claudia Di Pasquale. La pronuncia sulla richiesta di reintegro è attesa ad horas, forse già oggi: al termine dell’udienza del 23 settembre la giudice Donatella Casari aveva dato alle parti il termine del 30 settembre per il deposito delle note, che sia la Rai sia la difesa del giornalista hanno presentato, ma ci sarebbe stata la necessità di autorizzare il deposito di altre entro ieri. Una decisione attesa in ogni caso questa settimana alla luce del termine dato dalla Rai all’ex conduttore di Report per la scelta fra le tre opzioni offerte dall'azienda - vicedirettore al Tg3 o a Rainews, oppure corrispondente al Cairo - che è stato prorogato fino al 13 ottobre.

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