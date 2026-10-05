E l’election day agita il Campo largo: primarie più probabili  

La prospettiva di un election day a maggio mette altro pepe nel campo largo. Da più parti si chiede un'accelerazione, nella definizione di un programma condiviso e poi nell’individuazione del leader. In casa Pd, il presidente Stefano Bonaccini mette a verbale la richiesta di «mettere da parte» per ora «la parola primarie, scrivere il programma in qualche settimana e su quello fare un patto» di coalizione. Dal Nazareno nessun commento alla possibile data del voto, ma i dem vicino al dossier spiegano che la finestra indicata per le primarie (tra gennaio e marzo) sarebbe compatibile con le urne a maggio. Il M5S resta convinto che prima si fanno meglio è. Se ancora circolano i nomi di possibili federatori - da Silvia Salis a Gaetano Manfredi, da Roberto Gualtieri a Antonio De Caro - in molti ormai danno per scontata la consultazione popolare per scegliere la leadership del centrosinistra. «In mancanza di un nome terzo autorevole e rappresentativo, non c’è che la strada delle primarie», ammette Goffredo Bettini, che auspica «un accordo “deontologico” che possa renderle un momento di partecipazione, popolare e democratica piuttosto che un duello rusticano tra partiti». «Gli spazi per terzi nomi credo si siano consumati, il meccanismo si è messo in moto», concorda l’ex ministro Andrea Orlando. Avs non si rassegna e continua a predicare prudenza: «Le primarie rischiano di dividere piuttosto che unire», avverte Angelo Bonelli. Intanto l’ipotesi di tenerle anche online, lanciata dal M5S, crea dibattito nel Pd: se l’idea non viene scartata nell’entourage di Schlein, i riformisti sono gelidi per i rischi di “interferenze” esterne. E non si scioglie il nodo dei centristi, con il leader di Più Europa Riccardo Magi che se la prende con Matteo Renzi: l’eventuale lista comune deve essere paritaria, anche perché secondo «gli ultimi sondaggi +Eu e Iv sono esattamente allo stesso livello».

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