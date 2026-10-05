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06 ottobre 2026 alle 00:41

Bombola del gas sotto la copia del David di Michelangelo 

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Firenze. Era priva di gas e quindi non poteva esplodere la bombola da cucina ritrovata ieri mattina in piazzale Michelangelo, a Firenze, sotto la copia del David. L’allarme era scattato intorno alle 7.30, quando un’operatrice della società dei rifiuti aveva segnalato al 112 la presenza del cilindro, sormontato da una sfera e collegato a due fili, elementi che avevano fatto pensare a un possibile ordigno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i loro artificieri, che hanno operato per due ore mentre la polizia municipale ha chiuso al traffico il viale dei Colli, con deviazioni alla circolazione. La bombola è stata infine dichiarata «inoffensiva».

In corso le indagini per capire se si sia trattato di un gesto dimostrativo, di una bravata o di un episodio di incuria. Sotto esame le immagini della videosorveglianza per individuare chi ha abbandonato la bombola.

L’episodio si inserisce in un contesto di degrado e abbandono di rifiuti che interessa anche la zona del piazzale Michelangelo, frequentata nelle ore notturne anche da camperisti di passaggio.

«Auspichiamo che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda», ha detto la sindaca Sara Funaro, sottolineando che, dopo gli accertamenti degli artificieri, la bombola è risultata inoffensiva e l’area è stata riaperta. La sindaca ha ringraziato quanti sono intervenuti per garantire la sicurezza dei cittadini.

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