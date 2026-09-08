Via al cantiere per la piscina chiusa dai tempi del Covid 

Dopo anni di attesa, gru e impalcature sono arrivate nella piscina della Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo a Isili. Sono cominciati i lavori di sistemazione della copertura dell’impianto sportivo, che richiede un tipo di manutenzione speciale in quanto sostenuta da cavi di acciaio.

«Esteticamente all’esterno resterà uguale», ha spiegato il presidente della Comunità montana Salvatore Argiolas, sindaco di Laconi, «ma internamente la struttura in acciaio verrà sostituita con una in legno lamellare». L’edificio è chiuso ormai da anni, inizialmente per il Covid e poi per i tanti ritardi e intoppi relativi ai lavori di manutenzione di cui la piscina avrebbe avuto bisogno. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione si era formato anche in comitato costituito dai genitori dei tanti ragazzi e ragazze, bambini e bambine che frequentavano il centro.

E oggi è ancora viva l’attenzione sulle sorti di una piscina che accoglieva e seguiva più di cento atleti e aveva raggiunto importanti risultati a livello agonistico. «Salvo imprevisti», ha rassicurato Argiolas, «i lavori si dovranno concludere entro l’anno, si tratta di un finanziamento di 600mila euro della giunta Solinas». Non è l’unica buona notizia: a breve infatti verranno affidati gli altri lavori che riguardano l’interno dell’edificio, con interventi ad ampio raggio su struttura e impianti. Si tratta di un progetto del costo di un milione di euro, messi insieme dall’ente montano grazie all’avanzo di amministrazione che ha visto i sindaci decisi e uniti a investire questa somma per la struttura. Lavori che presto potrebbero restituire l’impianto ai cittadini del territorio.

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