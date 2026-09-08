Guardie svuotate e medici in fuga Nuorese in difficoltà 

Nel fine settimane con la tappa di Autunno in Barbagia Oliena resterà senza guardia medica. Nel Mandrolisai manca ancora il pediatra di comunità, le liste d’attesa sono preoccupanti. Nell’ospedale di Nuoro in affanno Urologia, Dermatologia, Oculistica e Cardiologia. Medici in partenza da Radiologia, Oncologia aspetta rinforzi. E gli infermieri – denuncia il NursingUp – vengono trasferiti d’urgenza a Sorgono. Sono le criticità emerse dentro e fuori la Conferenza sociosanitaria di Nuoro, riunita ieri dal presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde e dei vertici di Asl 3.

Nuovi servizi

Incontro molto affollato e seguito da amministratori locali, consiglieri provinciali e comitati, preceduto dal voto unanime alle modifiche dell’atto aziendale che consente tre interventi chiave, illustrati dal direttore generale Francesco Trotta: l’istituzione di Medicina nucleare al San Francesco, l’attivazione della struttura dedicata alle emergenze-urgenze Stroke Unit, e la rimodulazione della Chirurgia d’urgenza che passa da una gestione universitaria a una trazione direttamente ospedaliera. La scelta segue il mancato apporto di specializzandi previsto dall’intesa originaria con l’università di Sassari.

Pronto soccorso

Todde, da assessora alla Sanità, raccoglie la mappa delle criticità espresse dai sindaci di Desulo (Alessandra Peddio), Oliena (Bastiano Congiu) e Irgoli (Ignazio Porcu), a nome dei distretti di Sorgono, Nuoro e Siniscola, dei consiglieri provinciali Giorgio Fresu («Normale che i medici vanno al Brotzu in aspettativa senza retribuzione?»), Pierluigi Saiu («Oncologia ha solo tre medici e si fa un bando per uno specializzando») incassa il plauso del primo cittadino di Macomer, la fiducia di quelli di Siniscola, Dorgali e Orosei. E partendo dai Pronto soccorso da giugno orfani dei 94 medici gettonisti richiama una questione etica su incentivi esorbitanti: «Non è un modo sensato di gestire la sanità». Aggiunge: «L’ospedale di Nuoro ha stabilizzato quattro professionisti, quello di Sorgono due». Non nega i problemi di ogni giorno. «Ora però abbiamo una base diversa, ci sono professionisti che rimangono all’interno dell’emergenza-urgenza. Stiamo chiedendo di poterli incentivare», dice.

Il personale

La fuga dei medici da Nuoro verso Cagliari e Sassari è altra nota dolente. Todde richiama un impegno importante per salvare le aziende più decentrate come Nuoro, Oristano, Ogliastra: «Smettere con le rapine tra un’Asl e l’altra». Nuovi concorsi – annuncia – sono stati chiesti ad Ares per altri reparti come Medicina trasfusionale, Pneumologia, Pediatria e Ortopedia dell’ospedale San Francesco. «Le domande sono arrivate, si deve chiudere la selezione», assicura.

Oncologia invece si ritrova senza primario da qualche mese. «È difficile riuscire ad attrarre oncologi nel momento in cui non c’è una guida», dice Todde. Da qui il concorso da primario. «Il personale deve essere incentivato nelle sedi carenti», aggiunge: in arrivo c’è uno specializzando. Parla di «Nuoro come ospedale importante» anche a proposito di Neurochirurgia e del lavoro in rete tra aziende: «Il Brotzu ha confermato la convenzione e raddoppiato le ore, passando da 24 a 48».

Il confronto

L’incontro, che arriva a sei mesi dal precedente, finisce con l’impegno a un nuovo appuntamento. In un clima costruttivo spuntano le note liete come l’hospice che garantisce un servizio oltre il fabbisogno territoriale, il centro autistico di Marreri che - annuncia Ciccolini - potrebbe finalmente decollare, il potenziamento della Rsa di Macomer. Restano carenze in alcune case di comunità, ritardi nell’ospedale di comunità di Nuoro e il nodo delle liste d’attesa.

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