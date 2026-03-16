Via ai lavori per sistemare le strade di accesso al paese 

Gli ingressi del paese diventeranno più belli e accoglienti. Infatti l’amministrazione comunale ha presentato alla Regione un progetto per la riqualificazione dell’ingresso del paese in via Trento e ha ottenuto un finanziamento di 480mila euro come spiega il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai Lavori pubblici e all’urbanistica: «Dall’assessorato regionale ai lavori pubblici arriveranno questi fondi per sistemare la via più trafficata di accesso al Comune di San Gavino Monreale. Queste somme derivano dallo scorrimento delle graduatorie dei bandi (dieci in totale) ai quali il nostro Comune ha partecipato nel mese di settembre 2025. Questa non sarà l'unica istanza che verrà finanziata quest'anno. Sono già partiti diversi cantieri. Per via Trento ci sarà il progetto esecutivo, la gara per i lavori con il loro inizio e la loro fine. Speriamo entro l’anno di aver fatto la maggior parte di questi passi». Intanto si registrano importanti progressi nel cantiere di via Santa Severa dove è stata completata la rimozione dell’asfalto con la sistemazione della rete delle acque bianche e la predisposizione della nuova illuminazione. Ora ci sarà la predisposizione della rete elettrosaldata e il getto del fondo di cemento preliminare alla posa dei nuovi lastroni in granito. (g. pit.)

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