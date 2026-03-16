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Il conflitto.
17 marzo 2026 alle 00:21

Libano, ferito un fante della Sassari 

I resti di un proiettile intercettato cadono sulla base. La Brigata distribuiva alimenti e kit sanitari 

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I resti di un proiettile intercettatto da Israele sono caduti ieri sulla base Unifil in Libano: un militare della Sassari è stato leggermente ferito. La Brigata rimane comunque al suo posto e non arretra di un metro nonostante l’avanzata dell’esercito israeliano nel Sud del Libano. Donate anche 13 tonnellate di alimenti e kit sanitari agli sfollati, che hanno raggiunto la cifra di oltre un milione di persone. Bombe, colpite Gerusalemme e Dubai. La rabbia di Trump per la mancata collaborazione di Germania e Gran Bretagna nello stretto di Hormuz.

alle pagine 2, 3

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