Calamità, a che punto sono gli indennizzi 

La gestione dei terreni pubblici del Monte dei Pascoli e gli indennizzi per le calamità del 2024 saranno al centro della riunione della commissione Attività produttive, con cui stamattina alle 10.30 riprenderanno i lavori degli organismi permanenti del Consiglio regionale. In programma, sul primo punto, l’audizione degli assessori all’Agricoltura, Francesco Agus, all’Ambiente, Rosanna Laconi, e agli Enti locali, Francesco Spanedda. Nella mattinata saranno sentiti anche i vertici di Forestas e delle agenzie regionali Agris, Laore e Argea, le organizzazioni agricole Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri, Agci, Legacoop, Confcooperative, Unicoop e i rappresentanti delle cooperative agricole di Escalaplano, Domus de Maria, Guspini, Villanovatulo, San Giovanni Suergiu, Teulada, Fluminimaggiore, Domusnovas, San Basilio, Dorgali e Teulada. L’assessore Agus riferirà poi in commissione anche sul piano per gli indennizzi alle aziende agricoli per i danni subiti dagli eventi calamitosi del 2024.

Alle 11.30 invece è convocata la commissione Autonomia per esprimere il parere sui criteri di ripartizione del fondo complementare per le infrastrutture, lo sviluppo e il miglioramento dei servizi ad integrazione del fondo unico per gli enti locali istituito con la legge 1 del 2026.

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