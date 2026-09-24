Via ai lavori per ripristinare la strada provinciale 15 

Al via sulla circonvallazione Settimo-Sinnai-Maracalagonis i lavori per il ripristino dei tratti di strada interessati dal passaggio dei cavi del Tyrrhenian Link. Dopo le polemiche e i due incontri nella sede della Città metropolitana, si era trovato l’accordo fra Terna e impresa da una parte e i sindaci di Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis e Quartu per la messa in sicurezza delle Provinciali 17 e 15, attraverso l’esecuzione dei ripristini nei tratti stradali rimasti danneggiati tra le proteste degli automobilisti.

«I rappresentanti di Terna e dell’impresa Roda - ha detto la vicesindaca della Città metropolitana, Barbara Pusceddu - si sono subito resi disponibili alla bitumatura e per il sopralluogo in tutti i tratti in cui i ripristini presentano ammaloramenti. Una proposta declinata dalla Città metropolitana in quanto la bitumatura della carreggiata, anche se correttamente eseguita, avrebbe generato un gradino longitudinale nella striscia centrale, che avrebbe rappresentato un pericolo per la circolazione. Dunque l’impegno condiviso sui sopralluoghi per individuare i tratti da ripristinare».

I lavori sono già iniziati lungo la strada di circonvallazione, la finitrice ha realizzato parte del suo lavoro per poi consentire il riasfalto dei tratti individuati. Tutti interventi di provvisorietà. Secondo gli accordi annunciati dopo il secondo incontro alla Città metropolitana, Terna e impresa dovrebbero provvedere a riasfaltare l’intera strada provinciale, compreso il tratto della Circonvallazione dove appunto sono iniziati i primi interventi. Le amministrazioni locali chiedono anche i ristori per i disagi e i danni subiti.

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