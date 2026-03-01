VaiOnline
Via ai lavori  in piazza Sant’Antonio  

L'obiettivo è rendere il centro storico più sicuro e funzionale. A Laconi sono iniziati i lavori per la riqualificazione della piazza Sant'Antonio, da sempre teatro del tradizionale falò dedicato, appunto, al santo. Gli interventi prevedono il rifacimento della pavimentazione in cemento, la realizzazione di una via di fuga verso via Sant’Antonio e il posizionamento di un idrante, indispensabile per consentire lo svolgimento delle manifestazioni. Prevista anche la realizzazione di nuovi gradini per l'accesso al palco e diverse sedute.

Gli interventi, voluti fortemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Argiolas, costituiscono il primo lotto funzionale di un progetto più ampio denominato Santuario di Sant’Ignazio che prevede anche il rifacimento della pavimentazione della parte bassa della via Sant’Antonio e della via Satta verso la parrocchia. I lavori da 130mila euro sono finanziati per metà dalla Regione e per metà dal Comune. ( s. p. )

