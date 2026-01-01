«Vi racconto il mio sogno americano» 

Viene da Montevecchio ma è un cittadino del mondo. Antonio Zaru, stilista 38enne nato a Guspini, il paese dove affondano le sue radici umane e artistiche, oggi vive viaggiando tra passerelle e grandi capitali internazionali, con un piede e mezzo anche sui set cinematografici. La Sardegna resta il suo punto di partenza, mentre Hollywood rappresenta il traguardo di una maturazione artistica che intreccia moda e cinema. Così Zaru, noto per le sue creazioni moda, debutta anche come attore.

L’intreccio

Un ritorno alle origini, quello dello stilista, che ha scelto Montevecchio per lanciare la collezione 2026 “Storia di un sogno”. Un sogno nel sogno, perché il rientro tra le miniere è legato anche alle riprese di una produzione cinematografica americana, che lo ha coinvolto in un film con cast statunitense. Zaru ha partecipato come comparsa, girando alcune scene nello storico Palazzo della Direzione. «Un’occasione importante per far parlare ancora una volta della Sardegna e di Montevecchio, valorizzandone l’identità e il legame con il cinema internazionale», sottolinea lo stilista. Inserito nel cast del film “Narcisius” di Jennifer Glee, Zaru, insieme all’attore Federico Wardal, riconosce quanto Guspini abbia inciso nel suo percorso umano e creativo, anche ora che si affaccia al panorama hollywoodiano. «È il mio luogo di nascita, le mie origini, le mie radici, il mio punto di partenza. Faccio parte di Montevecchio: la mia identità artistica è profondamente legata alla cultura di questo luogo e, più in generale, alla cultura sarda».

Ma è l’incontro con Wardal che ha rappresentato la svolta inattesa: «Mi ha colpito la sua fama internazionale, la sua bravura come attore e la sua grande professionalità. È come un maestro per me e oggi punta su di me anche a livello mondiale. Fin da piccolo ho sempre amato la recitazione: la mia identità resta quella di stilista, ma oggi mi preparo a recitare tra Hollywood e San Francisco con una star come Federico Wardal, creando un ponte tra moda e cinema che può essere importante anche per la Sardegna».

Nel mondo

Una vita fatta di viaggi e di corse per inseguire i sogni. Zaru ha iniziato a disegnare abiti quando aveva appena otto anni: «Sono sempre stato affascinato dal Palazzo della Direzione, che spesso è stato per me una fonte di ispirazione. Oggi tutto questo si è concretizzato. Il mio campo resta la moda – ho vestito numerose star della televisione, tra cui Sandra Milo – ma questa nuova esperienza cinematografica accende in me sensazioni molto positive». Guardando al futuro, tra cinema e passerelle, Zaru immagina una carriera capace di tenere insieme entrambi i mondi: «Moda e cinema, due linguaggi che si collegano e si intrecciano». Un percorso consacrato con la recente partecipazione al Film Vesuvius Festival di Napoli, dove Zaru ha annunciato ufficialmente il suo debutto come attore.

